Госдума в среду приняла в третьем чтении закон, согласно которому штраф за необоснованный отказ заключать с гражданами страховой договор или навязывание дополнительных услуг распространится на зарубежные страховые компании. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в статью 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая на данный момент предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. Примечание данной статьи о том, что сотрудники страховых компаний несут ответственность как должностные лица, дополняется уточнением, что это касается и агентов иностранной страховой организации.

Инициатором законопроекта выступило правительство.

Как указано в пояснительных материалах, с 22 августа 2021 года «должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховых организаций путем создания филиалов на территории Российской Федерации». Это соответствует определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО.

Госдума приняла закон, регулирующий деятельность филиалов иностранных страховщиков в РФ Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который определяет порядок допуска на российский страховой рынок иностранных страховых организаций и их деятельности, сообщает ТАСС. Документ инициирован правительством РФ.

Госдума также приняла закон о применении к иностранным страховым компаниям, работающим в РФ, установленной в Уголовном кодексе ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.



На данный момент статьей 172.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности страховой организации, общества взаимного страхования. Такие деяния, согласно действующей редакции УК, могут повлечь за собой штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то штраф возрастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.