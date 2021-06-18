Московская биржа начала использовать технологии и инфраструктуру платформы NTPro для предоставления внебиржевых сервисов, а также расширила возможности корпоративных клиентов на платформе MOEX Treasury.

«На валютном рынке впервые прошли сделки с использованием платформы NTPro в сервисе «Линки с иностранными провайдерами ликвидности». Данный сервис позволяет участникам рынка заключать сделки с валютами G10 по лучшим ценам от крупнейших международных банков — глобальных провайдеров ликвидности с расчетами через центрального контрагента (ЦК), функции которого выполняет Национальный клиринговый центр», — говорится в сообщении торговой площадки.

Как отмечается, развитие ОТС-сервисов — часть стратегии группы «Московская Биржа». В 2021 году планируется предоставить клиентам NTPro возможность клиринга и расчетов через ЦК с предварительной проверкой обеспечения (пре-трейд контролем) для внебиржевых сделок с валютой. Это позволит минимизировать кредитные и расчетные риски участников рынка и повысит эффективность работы на внебиржевом рынке благодаря использованию биржевого обеспечения и расчетов через ЦК.

«Предоставление максимального набора продуктов и инструментов в едином окне — одна из задач биржи. По запросам корпоративных клиентов в платформу MOEX Treasury были добавлены новые сервисы для работы на валютном рынке: сервис RFS (Request for Stream, запрос котировок), позволяющий конвертировать большой объем валюты одной сделкой по лучшей цене с нулевой оборотной комиссией, и механизм автоматизированной подачи заявок TWAP (Time Weighted Average Price), позволяющий реализовать заданный объем валюты во времени. 8 июня прошла первая сделка в RFS через платформу MOEX Treasury», — сказано в релизе.