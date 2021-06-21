Индекс деловой активности российского малого и среднего бизнеса вырос до 54,6 пункта, что является максимумом за все время наблюдений. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение «Опора России» и агентство Magram Market Research.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, в феврале выросла до 51,6 пункта, в марте — до 52,2 пункта, в апреле — до 52,6 пункта.

«Согласно индексу RSBI, который в мае составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года на 1,5 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост», — отмечается в материалах исследования.

Рекордная активность в первую очередь связана с «высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности», пояснил вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

«Впервые с начала пандемии микро- и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы. Наш опыт исследований в рамках индекса RSBI говорит о том, что частичные ограничения середины июня в целом мало отразятся на предпринимателях, так как большинство из них уже адаптировались к коронавирусным условиям ведения деятельности», — сказал он.

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, что поскольку «ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить рост деловой активности малого бизнеса». Он рассказал, что «Опора России», в частности, уже предложила правительству создать льготную ипотеку для покупки производственных помещений по ставке 2—3% на срок 10—15 лет.