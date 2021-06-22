Динамика потребительских расходов в период с 14 по 20 июня несколько замедлилась, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Согласно исследованию, номинальный рост потребительских трат в отчетную неделю в годовом выражении без корректировок составил 8,5%. Структура трат вторую неделю подряд демонстрирует схожесть с «пандемической»: снижается потребление услуг (минус 4,3% относительно базового периода, хотя еще в начале месяца наблюдались положительные значения), растет доля расходов на продовольствие (+8,8%).



Нормализованный прирост расходов домохозяйств снизился до 4,3% против 5% неделей ранее, что на 2,2 п. п. ниже показателя последней недели мая. В Москве из-за нерабочей недели индекс потребительской активности упал до уровней января (50,7 в среднем за последние семь дней). Общее сокращение спроса в России аналитики связывают преимущественно с его динамикой в столице.

При этом аналитики «СберИндекса» отмечают, что общероссийский индекс потребительской активности остался на уровнях прошлой недели (64,2 п.), причем его динамика в Москве и динамика в остальной России разошлись.



Аналитики напоминают о сохранении высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы. Так, в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно введено сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.