Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и СберБанка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, передает РИА Новости .

Ранее, в марте, Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против СберБанка и Проминвестбанка.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа. Согласно таблице в приложении к указу, санкции вводятся на три года.

В санкционный список попали 55 юридических лиц и три физических лица. В списке подсанкционных банков оказались российские Газпромбанк, СберБанк, ВТБ. Также под санкции попали ряд российских платежных систем, в том числе «Колибри», которой управляет СберБанк, «Юнистрим», Anelik, Blizko, указывает РИА Новости (уточним, что платежные системы Anelik, Blizko, а также «Колибри» (относительно последней такой вывод можно сделать исходя из отсутствия сведений о ней в регулярной статистике ЦБ РФ по переводам) на российском рынке уже не присутствуют. — Прим. Банки.ру).

Также санкции на три года введены в отношении Государственного банка Луганской народной республики, Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и ряда финансовых учреждений, работающих в Крыму.

Активы юрлиц, подпадающих под санкции, будут заблокированы, им запрещено выводить капитал за границы Украины. Также запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; продлены запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг и запрет приобретения ценных бумаг.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на тот момент в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» СберБанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Отдельно в четверг, 24 июня, сообщается , что президент Украины поддержал решение СНБО о санкциях против нескольких российских бизнесменов, среди которых глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин (глава российского ВТБ. — Прим. Банки.ру), Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги. Всего в списке попавших под санкции указаны 538 человек. Ограничения также продлили в отношении руководителей и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Помимо этого президент Украины продлил ограничения против российских авиакомпаний и телеканалов.



Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется «страной-агрессором». При этом власти Украины неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

