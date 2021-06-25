Обязательства Интерпромбанка больше его активов почти на 4,7 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Согласно данным отчета о финансовом состоянии банка, его активы на дату отзыва лицензии (16 апреля 2021 года) с учетом данных проведенного временной администрацией обследования составили 10,305 млрд рублей против почти 18,517 млрд, указанных в бухгалтерском балансе банка. В том числе оценка чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости уменьшена с 11,592 млрд до 3,794 млрд рублей.

Обязательства банка оцениваются примерно в 14,988 млрд рублей (показатель в финансовых документах самого банка — 14,388 млрд).

Таким образом, «дыра» в капитале кредитной организации (отрицательный показатель источников собственных средств) достигает почти 4,683 млрд рублей.

По информации на сайте ЦБ, в Арбитражный суд Москвы направлен иск о признании Интерпромбанка банкротом.



Отозвана лицензия у Интерпромбанка Подавляющую часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды.

Отзывая лицензию у Интерпромбанка, регулятор указывал, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершала сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Как пояснялось, основную часть кредитного портфеля Интерпромбанка составляли проблемные ссуды. «Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Интерпромбанк провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала», — отмечал ЦБ.

Также сообщалось, что на протяжении 2020 года наблюдалось сокращение ликвидных активов банка до критического уровня в условиях роста объема судебных исков к банку, в том числе от кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Имели место отток клиентских средств и ухудшение показателя текущей ликвидности. Совокупность рисков и их нарастание привели к неэффективности деятельности Интерпромбанка.