Пермяк подал в суд на AliExpress, который списал с его кредитки за одну пару дешевых резиновых перчаток более 100 тыс. рублей из-за ошибки продавца с весом товара. Мужчина добивается справедливости более полутора лет и все это время платит проценты банку, дело будет рассмотрено 7 июля, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.

По информации суда, пермяк осенью 2019 года заказал на сайте интернет-магазина AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Однако в тот же день с его кредитной банковской карты, привязанной к личному кабинету, было списано 109 тыс. рублей. Шокированный этим, он отказался от сделки и «открыл спор» с AliExpress. Выяснилось, что продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов — 75 килограммов, соответственно стоимость товара увеличилась в несколько раз.

Мужчина на протяжении полутора лет требовал вернуть списанные в автоматическом режиме денежные средства, но его действия ни к чему не привели. Деньги ему обратно не перечислили, более того, на списанную с кредитки сумму банком начислялись проценты, образовавшуюся задолженность приходилось оплачивать. Также пермяк был вынужден нанять юриста, который помог подготовиться к обращению в суд для разрешения трудной ситуации.

«На протяжении всего периода спорных отношений с интернет-магазином истец находится в состоянии напряжения и беспокойства… Будут ли удовлетворены требования истца, покажет судебное разбирательство, назначенное на 7 июля», — говорится в сообщении.

«AliExpress Россия» разбирается в ситуации. Компания сделает все возможное для решения проблемы», — сказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

«Очень жаль, что наш пользователь столкнулся с такой ошибкой. Мы вернем деньги, компенсация поступит покупателю в ближайшее время. Также мы как площадка поговорим с покупателем и партнерами по логистике, чтобы впредь такие ситуации не происходили», — добавили в компании.