Ситуация с доступностью приобретения жилья российскими семьями осложнилась. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в I квартале 2021 года нужно копить минимум 4,7 года (по итогам I квартала 2020 года требовалось 4,6 года). Основной причиной стало не существенное снижение благосостояния населения, а взрывной рост цен на недвижимость как на первичном, так и вторичном рынках. Об этом свидетельствует исследование, проведенное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости . Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры.



«Программа льготной ипотеки, призванная увеличить шансы на улучшение населением своих жилищных условий, во многих регионах привела к росту стоимости квартир. Но не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения своего жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру», — говорится в исследовании.

Данный рейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которое семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. метров в ценах начала 2021 года. Предполагается, что для этой цели откладывается максимально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2020 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2021 года. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в I квартале 2021 года.



По итогам I квартала 2021 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке в среднем по России выросла на 11%. В региональном разрезе единой динамики не наблюдается, хотя в подавляющем большинстве регионов цены увеличились. Самый драматичный рост зафиксирован в Москве, где средняя цена за 1 кв. метр типового жилья на вторичном рынке выросла более чем на 40%.

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Помимо столицы, еще в 74 российских регионах цены на жилье показали рост. Снижение наблюдается только в четырех регионах РФ, еще в двух они не изменились. Самое значительное падение наблюдается в Оренбургской и Сахалинской областях, где средняя цена 1 кв. метра типового жилья на вторичном рынке в I квартале 2021 года снизилась на 9%. В Карачаево-Черкесской Республике и Республике Саха (Якутия) средние цены за 1 кв. метр типового жилья на вторичном рынке почти не изменились по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам 2020 года, согласно данным Росстата, выросли на 7,6%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 апреля 2021 года показала рост на 7,6% относительно аналогичной даты прошлого года.



Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком по итогам 2020 года в большинстве регионов стала ниже. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом вырос в 46 российских регионах. В 30 регионах этот срок снизился, и в пяти — ситуация не изменилась.



Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. метров. При этом стоимость такой квартиры в Ненецком автономном округе выше среднероссийского уровня, а в двух других — ниже, но максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком более чем в полтора-два раза превышает средний по стране уровень во всех трех лидирующих регионах. Кроме того, еще в девяти российских регионах потенциальный срок для накопления на типовую квартиру в 60 кв. метров ниже, чем в среднем по России, и в четырех из них стоимость такой квартиры выше, чем среднероссийская (3,7 млн рублей). Но это будет возможно только при условии, что расходы семьи не превышают два прожиточных минимума для взрослых и один — для ребенка, а на приобретение квартиры откладывается весь максимально возможный денежный остаток.



В 11 регионах РФ семьям с одним ребенком придется копить более десяти лет. В замыкающую рейтинг группу входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 16 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Чуть более 15 лет придется копить семьям с одним ребенком, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, 14 лет необходимо копить семьям, живущим в Крыму, и по 13,5 года — семьям из Чеченской Республики и Алтайского края. Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах, объясняются низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы.

«Во всех регионах, замыкающих рейтинг, за исключением Чеченской Республики, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась. Основной причиной стал взрывной рост цен на жилье», — заключают эксперты.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

