Инвестиционный Банк Синара начинает выпускать независимую профессиональную аналитику рынков акций и облигаций для институциональных и розничных клиентов с фокусом на «голубые фишки» и компании второго эшелона российского рынка, а также наиболее популярные акции США.



К аналитической команде Инвестиционного Банка Синара присоединились профессионалы, признанные международным деловым сообществом (отмеченные во множестве голосований, по версии изданий Institutional Investors, Extel): Александр Афонин, Сергей Вахрамеев, Анастасия Егазарян, Сергей Коныгин, Василий Мордовцев, Анастасия Обухова и Дмитрий Смолин.

Возглавил департамент Кирилл Таченников, посвятивший более 15 лет анализу рынка акций в таких компаниях, как ЗАО «ЮбиЭс Секьюритиз» (UBS), ООО «Компания БКС» (BCS Global Markets®), ООО ФК «Открытие», и неоднократно входивший в число лучших секторальных аналитиков по версии журнала Institutional Investor.

Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, отвечает за долговой рынок и стратегию. В отрасли работает с 2004 года в таких компаниях, как АО «Сбербанк КИБ» (Sberbank Private Banking), ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Пенсионный КапиталЪ» (Группа «ИФД КапиталЪ»).

Сергей Вахрамеев, руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов, отвечает за международные рынки акций, стратегию и партнерство с блоком «Управление благосостоянием». До прихода в команду Сергей работал в ОАО АКБ «Банк Москвы», ООО ИФК «Метрополь» и АО «УК Уралсиб».

Анастасия Егазарян, руководитель направления анализа акций второго эшелона, отвечает за акции компаний из отраслей транспорта, девелопмента, энергетики, а также компании малой капитализации. До перехода в Инвестиционный Банк Синара Анастасия в качестве советника и старшего аналитика по компаниям средней и малой капитализации работала в крупнейших российских и международных банковских домах, таких как ООО «Компания БКС» (BCS Global Markets®), VTB Capital Plc., ООО «Ю Би Эс Банк». Анастасия получила степень магистра в НИУ ВШЭ по специализации «Математические методы анализа экономики» и работает на российском фондовом рынке с 2003 года.

Сергей Коныгин, занявший должность старшего экономиста, до перехода в команду работал главным экономистом в АО «Газпромбанк», где занимался анализом экономики России и Казахстана, валютного рынка и рынка процентных ставок. До этого Сергей на протяжении восьми лет работал в экономической команде ЗАО ИК «Тройка Диалог» и АО «Сбербанк КИБ», которая в течение 2010–2016 годов занимала первые места в рейтинге аналитических команд региона Европы, Ближнего Востока и Африки по версии журнала Institutional Investor.

Василий Мордовцев, аналитик, отвечающий за нефтегазовый сектор и стратегию, имеет восемь лет опыта работы в инвестиционно-банковском бизнесе. До прихода в Инвестиционный Банк Синара Василий работал в ООО «Компания БКС» (BCS Global Markets®), выполняя функции аналитика и руководителя команды технических решений аналитического департамента.

Старший аналитик Анастасия Обухова отвечает за анализ компаний сектора ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии) и сектора потребительских товаров и услуг. Анастасия 15 лет работает в инвестиционной сфере, из них 11 — в аналитических департаментах ООО «Дойче Банк» и АО «ВТБ Капитал» в качестве аналитика по сектору ТМТ. Она занималась анализом акций российских и восточноевропейских компаний, работающих в сфере IТ, Интернета, телекоммуникаций и медиа, а также участвовала в качестве ведущего аналитика в первичном и вторичном размещении акций таких компаний, как Mail.ru Group, Luxoft, Qiwi. До прихода в инвестбанковскую сферу Анастасия работала консультантом по аудиту АО «Прайсвотерхаускуперс аудит».

Дмитрий Смолин, старший аналитик по отрасли металлургии и добычи, работал в АО «КПМГ» заместителем директора в отделе инвестиций и рынков капитала, где занимался оказанием услуг для крупнейших металлургических компаний в России и СНГ в части оценки бизнеса, финансовых аспектов комплексной оценки (due diligence), сделок слияний и поглощений, проектного финансирования. До КПМГ Дмитрий также работал старшим аналитиком по акциям металлургического сектора в ООО «Уралсиб Кэпитал» и несколько раз занимал призовые места в рейтинге аналитиков по российской металлургии по версии Institutional Investor и Extel. Свою карьеру начинал в ПАО ГМК «Норильский никель» в департаменте по связям с инвесторами.

Директор аналитического департамента Инвестиционного Банка Синара Кирилл Таченников: «Я чрезвычайно рад, что нам удалось собрать команду высококвалифицированных профессионалов с опытом работы в ведущих инвестиционных банках и фондах. Наша цель — предоставить рынку аналитический продукт, отвечающий современным запросам рынка. Наша отличительная черта — высокое качество фундаментального анализа в сочетании с быстротой реакции, широтой покрытия и доступностью изложения материала. В ближайшее время к нашей команде присоединятся и другие известные рынку профессионалы».