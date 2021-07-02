📰 «Опора России» попросила снять эмбарго на ввоз зарубежных кормов для домашних животных, обусловленный отсутствием контроля за содержанием ГМО в продукции, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы объединения Александра Калинина вице-премьеру Виктории Абрамченко. По словам главы «Опоры России», запрет на импорт кормов негативно отражается на хозяйствующих субъектах, может привести к массовым банкротствам, существенному росту безработицы и монополизации рынка крупнейшими игроками. Поэтому Александр Калинин попросил вице-премьера снять действующие ограничения на поставки кормов, сформировать с участием бизнеса нормативную базу и регламенты для выделения индустрии непродуктивных животных в самостоятельную бизнес-отрасль, а в течение переходного периода отказаться от жестких запретов и санкций в отношении производителей.

📰 Нефинансовые компании в июне вернулись на рынок рублевого долга, заняв больше половины его объема, пишет «Коммерсант» . Ожидание дальнейшего роста ставок, которое обозначил Центробанк, заставляет эмитентов не затягивать размещения. В результате, по оценкам Cbonds, объем заимствований за месяц показал пятый результат в истории, достигнув 378 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем рост более чем в два раза, с июнем 2020-го — на 4%. За II квартал 2021 года объем размещений достиг 796 млрд рублей — третий результат в истории рынка. Эксперты ожидают сохранения высокой активности в июле, если его не охладит регулятор слишком резким подъемом ставки.

📰 Поддержку рублю в ближайшее полугодие будет оказывать продолжающийся цикл ужесточения монетарной политики ЦБ, обусловленный ростом инфляции, которая периодически обновляет пятилетний максимум. Такое мнение «Российской газете» озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, вероятное сохранение относительно высокой инфляции и необходимость дальнейшего фискального стимулирования экономики, а также недополученные из-за участия в соглашении ОПЕК+ экспортные доходы приведут к тому, что экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти некоторое время будет повышаться. То есть, даже если нефтяные цены останутся около текущих значений, рубль продолжит умеренно слабеть. Аналитик добавил, что в базовом сценарии доллар в ближайшие шесть месяцев может остаться в коридоре 71,5—74,5 рубля. Однако для этого не должно появиться серьезных факторов, которые бы привели к долгосрочному закреплению нефтяных цен ниже 70 долларов.

📰 Региональные прожиточные минимумы рассчитываются на основе федерального прожиточного минимума, пояснил «Российской газете» особенности расчета прожиточного минимума в 2022 году проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, региональные прожиточные минимумы используются для оценки нуждаемости жителей при предоставлении мер социальной поддержки. Теперь к общероссийскому прожиточному минимуму будут применять районные коэффициенты, которые скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идет о северных территориях или таких субъектах, как Москва, где стоимость жизни выше), так и в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и услуги, отметил он. Кроме того, коэффициенты помогут регионам с бюджетным дефицитом постепенно увеличить прожиточный минимум, в том числе и за счет субсидий федерального бюджета, заключил эксперт.

📰 Минэкономразвития предложило продлить отсрочку по обязательной регистрации пользователей корпоративных сим-карт в Единой системе идентификации и авторизации госуслуг до 1 марта и внести изменения в соответствующий проект Минцифры, пишет «Коммерсант» . По нынешнему варианту, операторы связи должны будут отключить от услуг незарегистрированных абонентов 1 декабря. Операторы уже информируют клиентов о новых требованиях, но опасаются, что не все успеют их исполнить даже при смещении срока на три месяца. Главные проблемы — это очень сжатые сроки и внушительный объем работы. Под угрозой отключения, по оценке экспертов, могут оказаться около 5 млн номеров, что неизбежно приведет к снижению выручки операторов.

📰 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой упростить в августе и сентябре порядок заселения в санатории региона, пишет «Коммерсант» . Резкий рост спроса на вакцинацию от COVID-19 и дефицит препарата в регионах привели к тому, что многие туристы не успевают пройти курс для августовской поездки в Краснодарский край. На этом фоне ассоциация просит власти региона разрешить с 1 августа по 30 сентября размещать гостей с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных и переболевших. В АОТ обращают внимание на то, что санаторно-курортные организации уже соблюдают множество профилактических мер, заселяют гостей только при наличии справки об эпидокружении — такого требования для отелей сейчас нет. Эксперты уверены, что если меры не будут смягчены, то курорты Краснодарского края в августе потеряют до 40% туристов, так как для прохождения курса вакцинации требуется 21 день.



Анна КОМАРОВА