Седьмой Всероссийский форум лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2022» состоится 23—24 сентября.

На форуме пойдет речь о регулировании цифрового банкинга и реализации предписаний, о перспективах розничного банковского бизнеса, развитии цифровых и офлайн-каналов продаж, новых трендах в продуктах и сервисах, о том, как заработать на комиссионных продуктах, учитывая ситуацию на рынке и будущее рынка розничных инвестиций и многое другое.

Фокус-тема форума в этом году: «Прибыльная стратегия банка в новых условиях. За чем будущее?».

Программа форума включает в себя: выступления с докладами и кейсами, дискуссии, открытые обсуждения, возможность нетворкинга и неформального общения.

Ключевые вопросы форума:

Стратегия розницы. Что ждет розничный банковский бизнес?

Регулирование цифрового банкинга и реализация предписаний: ЕБС, СБП, цифровой профиль, цифровой рубль.

Как продавать? Перспективы развития цифровых и офлайн-каналов продаж.

Что продавать? Новые тренды в продуктах и сервисах.

Приглашенные спикеры:

заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев;

член правления ВТБ Святослав Островский;

член правления, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович;

член правления банка «Открытие» Александр Пахомов;

первый заместитель председателя правления, член правления Совкомбанка Сергей Хотимский;

заместитель председателя правления бана «Зенит» Наталья Тутова;

председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин;

председатель правления, член совета директоров Тинькофф Банка Станислав Близнюк;

заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов;

председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Подробнее о форуме «Стратегия розничного бизнеса 2022» — на официальном сайте.