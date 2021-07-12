Седьмой Всероссийский форум лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2022» состоится 23—24 сентября.

На форуме пойдет речь о регулировании цифрового банкинга и реализации предписаний, о перспективах розничного банковского бизнеса, развитии цифровых и офлайн-каналов продаж, новых трендах в продуктах и сервисах, о том, как заработать на комиссионных продуктах, учитывая ситуацию на рынке и будущее рынка розничных инвестиций и многое другое.

Фокус-тема форума в этом году: «Прибыльная стратегия банка в новых условиях. За чем будущее?».

Программа форума включает в себя: выступления с докладами и кейсами, дискуссии, открытые обсуждения, возможность нетворкинга и неформального общения.

Ключевые вопросы форума:

  • Стратегия розницы. Что ждет розничный банковский бизнес?
  • Регулирование цифрового банкинга и реализация предписаний: ЕБС, СБП, цифровой профиль, цифровой рубль.
  • Как продавать? Перспективы развития цифровых и офлайн-каналов продаж.
  • Что продавать? Новые тренды в продуктах и сервисах.

Приглашенные спикеры:

  • заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев;
  • член правления ВТБ Святослав Островский;
  • член правления, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович;
  • член правления банка «Открытие» Александр Пахомов;
  • первый заместитель председателя правления, член правления Совкомбанка Сергей Хотимский;
  • заместитель председателя правления бана «Зенит» Наталья Тутова;
  • председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин;
  • председатель правления, член совета директоров Тинькофф Банка Станислав Близнюк;
  • заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов;
  • председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Подробнее о форуме «Стратегия розничного бизнеса 2022» — на официальном сайте.