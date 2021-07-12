Седьмой Всероссийский форум лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2022» состоится 23—24 сентября.
На форуме пойдет речь о регулировании цифрового банкинга и реализации предписаний, о перспективах розничного банковского бизнеса, развитии цифровых и офлайн-каналов продаж, новых трендах в продуктах и сервисах, о том, как заработать на комиссионных продуктах, учитывая ситуацию на рынке и будущее рынка розничных инвестиций и многое другое.
Фокус-тема форума в этом году: «Прибыльная стратегия банка в новых условиях. За чем будущее?».
Программа форума включает в себя: выступления с докладами и кейсами, дискуссии, открытые обсуждения, возможность нетворкинга и неформального общения.
Ключевые вопросы форума:
- Стратегия розницы. Что ждет розничный банковский бизнес?
- Регулирование цифрового банкинга и реализация предписаний: ЕБС, СБП, цифровой профиль, цифровой рубль.
- Как продавать? Перспективы развития цифровых и офлайн-каналов продаж.
- Что продавать? Новые тренды в продуктах и сервисах.
Приглашенные спикеры:
- заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев;
- член правления ВТБ Святослав Островский;
- член правления, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович;
- член правления банка «Открытие» Александр Пахомов;
- первый заместитель председателя правления, член правления Совкомбанка Сергей Хотимский;
- заместитель председателя правления бана «Зенит» Наталья Тутова;
- председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин;
- председатель правления, член совета директоров Тинькофф Банка Станислав Близнюк;
- заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов;
- председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.
Подробнее о форуме «Стратегия розничного бизнеса 2022» — на официальном сайте.