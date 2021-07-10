Большинство россиян (53%) чаще всего в коллегах раздражает распространение сплетен и интриг, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди жителей России. Сотрудники сервиса опросили более 5 000 человек из всех регионов страны.

Еще 45% респондентов (в ходе опроса можно было выбирать несколько вариантов) отметили раздражение от лицемерия и обмана со стороны товарищей. 36% участников исследования указали безответственность, 34% — неуважительное отношение к чужому труду, а 33% — непрофессионализм сослуживцев.

На лень коллег, которая раздражает, указали 28% опрошенных. Четверть респондентов (25%) недовольны конфликтностью коллег, а 23% — непунктуальностью. Еще 16% участников исследования негативно оценивают плохие манеры коллег, а 10% — вредные привычки.

В варианте «Другое» 6% респондентов отмечали, что у их коллег нет раздражающих качеств.



Самое ценное качество коллег по работе — уважение к другим людям и их труду. Так ответили 51% респондентов. Еще 49% опрошенных ценят профессионализм товарищей по работе, а 45% — готовность коллег прийти на помощь в трудных ситуациях.



Согласно исследованию, 41% участников опроса отмечают доброжелательность коллег, 40% ценят отзывчивость, а 39% — ответственность. Еще 36% опрошенных назвали лучшим качеством сослуживцев заинтересованность в качестве работы, 23% — пунктуальность.

В варианте «Другое» 5% респондентов отмечали хорошее чувство юмора коллег и взаимопонимание.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

