СберБанк первым в России запустил ключевые инвестиционные информационные документы (КИИД) — инвестиционные паспорта для продуктов «Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни», сообщает пресс-служба кредитной организации. В «СберБанке Онлайн» теперь доступны КИИД для открытых ПИФов, стратегий доверительного управления, индивидуального инвестиционного счета с готовыми стратегиями и инвестиционного страхования жизни.



«В КИИД в понятном и едином формате изложена информация о продуктах, включая структуру комиссий, горизонт инвестирования, условия досрочного выхода, историческую доходность и сценарии доходности. Сценарии показывают, какая может быть доходность при разных вариантах развития событий на фондовом рынке: нейтральном, позитивном, негативном и стрессовом. Доходность сценариев указывается с учетом комиссий в процессе управления и комиссий при выходе из продукта», — говорится в релизе.

Отдельное внимание уделяется перечню рисков и публикации событий, которые могут существенно повлиять на динамику стоимости инвестиционных паев. Для наглядности в документе содержится не только полный список рисков, но и цветовая шкала, отражающая риск-рейтинг продукта. «Такая шкала может иметь более существенную ценность для клиента, не обладающего достаточным уровнем знаний и опытом оценки указанных рисков», — отмечают в банке.

Уточняется, что КИИД не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не является рекламой. Этот документ обеспечивает раскрытие ключевой информации о финансовом продукте — его природе, рисках, комиссии, потенциальной прибыли и возможных убытках, — а также помогает сравнивать продукты между собой.

Паспорта размещены в разделе «Инвестиции и пенсии» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на страницах соответствующих продуктов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

