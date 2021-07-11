Во II квартале 2021 года россияне стали реже интересоваться вакансиями, свидетельствуют данные исследования «Авито Работы». Так, активность соискателей снизилась на 11% по сравнению с I кварталом 2021 года. Впрочем, аналитики считают это снижение сезонным — тот же тренд можно проследить в 2019 году (минус 13%) и в 2020-м (минус 5%).

Больше всего россиян во II квартале привлекала сфера искусства и развлечений, где активность соискателей выросла на 19%.



Наибольший рост соискательской активности по итогам квартала был отмечен в группе профессий «Искусство, развлечения» — россияне запрашивали контакты работодателей на 19% чаще, чем тремя месяцами ранее. Спросом пользовалась и группа профессий «Туризм, рестораны» (плюс 10%), ожившая на фоне ослабления карантинных мер и сезона отпусков. В группе профессий «Без опыта, студенты» интерес соискателей увеличился на 4%, что обусловлено прежде всего активностью молодых работников, заинтересованных в сезонной подработке.

«В целом по стране мы наблюдали снижение интереса соискателей — это нормальный сезонный тренд. Но отсутствие строгих карантинных мер, сохранившееся почти до конца второго квартала, подстегнуло кандидатов в отдельных группах профессий — тех, которые особенно страдали от последствий локдауна и коронавирусных ограничений. Показателен не только квартальный рост, но и годовой — например, в группе профессий «Искусство, развлечения» он составил 199%, а соискательская активность в среднем по стране выросла на 22%» — отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

