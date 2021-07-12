«Русскому Стандарту» назначен штраф за рекламные звонки: банк признан нарушившим закон «О рекламе», сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В рамках рассмотрения дела комиссией Московского УФАС России в действиях банка было установлено нарушение частей 1, 2 статьи 18 указанного закона при распространении рекламы без предварительного согласия заявителя на ее получение, а также с применением средств автодозвона/авторассылки.

Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу Московского УФАС для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение законодательства о рекламе»). Должностным лицом были установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность банка, отмечается в релизе.



По результатам рассмотрения дела «Русский Стандарт» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП. С учетом всех обстоятельств банку был назначен штраф в размере 101 тыс. рублей.

Ася ШАЛИМОВА