Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк (входит в группу УБРиР) повысили ставки по ряду вкладов из своей продуктовой линейки. Рост составит до 0,25 процентного пункта в зависимости от продукта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная ставка по депозиту УБРиР «Пенсионный» составила 6,45% годовых. По вкладу также предусмотрена льготная ставка, по которой производится перерасчет начисленных процентов при досрочном расторжении договора — она выросла до 5,75% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Доходность по депозиту «Удобный» сроком от 180 дней увеличилась на 0,25 п. п. Выросли также ставки по «Удобному онлайн», его можно оформить дистанционно в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР. Максимальную доходность по дистанционному вкладу — до 7,39% годовых — можно получить, открыв его на срок до трех лет и оформив при этом пакет «Все под контролем. Лайт».

Помимо этого, поднялись ставки по ряду продуктов из линейки ВУЗ-Банка, также входящего в финансовую группу. На 0,25 п. п. увеличилась доходность по депозитам «Удобный», «Пенсионный» и «Надежный».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

