Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять координаты для отслеживания, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях, причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго («Предложение действует не более 24 часов»), и распространяют его исключительно через социальные сети — например, делают Live в «Инстаграме» (прямой эфир. — Прим. РИА Новости)», — отметил он.

По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах — живут так, как мечтают многие.

«Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти «вживую», — подчеркнул Лях.

Если же речь идет об организации, имеющей зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом «прописки» выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Как пояснил собеседник агентства, это делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, с другой — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно.



«Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, «из головы», он даже не ищется в Интернете», — заключил Лях.