ВТБ подал ходатайство в Банк России о получении разрешения на применение оценки рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР) для расчета величины кредитного риска и капитала. Как отмечается в релизе финансового учреждения, этот подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.



«Мы очень надеемся, что с учетом накопленной Банком России практики, с валидацией и принятием решения получится уложиться в один год. В случае принятия Банком России положительного решения мы рассчитываем начать применение ПВР-подхода уже в 2022 году и получить позитивный эффект на капитал, подтверждающий экономическую целесообразность перехода на ПВР», — сообщил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

На первом этапе, уточнил он, банк начнет применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля, затем в соответствии с планом последовательного применения переведем на ПВР все значимые сегменты активов.



Основное преимущество ПВР-подхода, указывают в ВТБ, в том, что банк после проведенной регулятором валидации и соответствующего разрешения получает возможность оценивать кредитный риск на основании собственных моделей и накопленной за предыдущие годы статистики.

Екатерина САВЕЛЬЕВА





