Российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, который сообщил об этом в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы.

Однако, по мнению Чубайса, технологическая революция откроет перед страной и новые возможности. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.

Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», — написал Чубайс.

По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII—XIX веков». Отличий нет ни в масштабах охвата мировой экономики, ни в степени радикальности. Зато она отличается скоростью — «займет всего около 30–50 лет», написал Чубайс.

Как сообщали источники, в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это решение принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от «грязных» товаров.