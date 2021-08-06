Форум «Российский рынок производных финансовых инструментов» пройдет 30 сентября в Москве. В программу вошли наиболее актуальные вопросы рынка ПФИ. В рамках стратегической сессии темой для обсуждения станут планы и задачи по развитию российского рынка ПФИ на 2021—2022 годы в свете начала работы РСПФИ, международные тенденции развития рынка ПФИ и многое другое.

Особое внимание планируется уделить регуляторным новеллам 2021 года и влиянию, которое они окажут на бизнес.

Участники форума расскажут о стимулировании спроса и повышении доступности инструментов рынка ПФИ, о новых возможностях для инвестирования.

Отдельные сессии будут отведены индикаторам денежного рынка и процентным ПФИ, а также хеджированию рисков на рынке ПФИ и практическому опыту ведущих отраслевых игроков.

Форум Derivatives-2021 состоится в комбинированном формате. Очное мероприятие позволит встретиться ведущим представителям отрасли и регуляторов, обменяться мнениями о происходящем и получить информацию из первых рук. Количество мест для очного участия ограниченно, поэтому на платформе СРО НФА Financevent будет вестись онлайн-трансляция мероприятия для обеспечения доступа к информации широкому кругу заинтересованных лиц.



Регистрация по ссылке обязательна.

Форум состоится при поддержке СберБанка, банка «Санкт-Петербург», Московской биржи, Россельхозбанка, ВТБ, Совкомбанка, Газпромбанка, Металлинвестбанка, Промсвязьбанка.