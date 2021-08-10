Годовые темпы роста потребительских расходов в период со 2 по 8 августа подскочили до 20,1% в годовом выражении. Как отмечают аналитики «СберИндекса» , столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. рублей, что обеспечило более половины всего прироста.

Дополнительные расходы составили 29,4 млрд рублей, или порядка 0,6—0,7% всех ожидаемых трат населения в августе.

Спрос увеличился практически по всему спектру товаров и услуг, но особенно выделяются несколько сегментов непродовольственной розницы. Отмечается заметный рост расходов в категориях «Одежда, обувь и аксессуары» (+31% относительно прошлой недели), «Универсальные магазины» (+15% к прошлой неделе).

Ожидаемо зафиксирован также заметный подъем индекса потребительской активности (78,4 п. по России в целом против 75,8 п. неделей ранее).

«Текущие темпы роста, очевидно, не являются устойчивыми. Получение выплат в разгар пандемии в июле 2020 года было заметно в данных на протяжении двух недель. Разумно предположить, что и в этот раз эффект сохранится примерно до середины месяца», — говорится в исследовании.

Номинальные темпы роста, по оценкам аналитиков, сейчас составляют 12,4—12,5% в годовом выражении.

Аналитики «СберИндекса» отмечают, что оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а шум, связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим «СберИндекс» снова фокусируется на показателях относительно прошлогодних уровней, а также скорректированных на сезонность месячных данных.