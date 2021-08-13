Оживление инвестиционной активности на рынке российской коммерческой недвижимости, которое наблюдается в течение последнего года на фоне низкой стоимости заемного финансирования, может остановиться во второй половине 2021 года. Такой прогноз содержится в исследовании международной консалтинговой компании JLL.

Перспективы восстановления российского рынка до конца 2021 года, по оценке аналитиков компании, будут зависеть от результативности борьбы с пандемией COVID-19, в том числе от темпов и эффективности вакцинации. Можно предположить несколько сценариев развития событий: от оптимистичного, когда большинство ограничений будет снято в течение двух-трех месяцев, до консервативного, когда меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточены и сохранены на протяжении и 2022 года, подчеркнули аналитики.

В России наблюдается серьезное ускорение инфляции, которая уже находится за пределами целевого ориентира Банка России. На этом фоне регулятор повысил ключевую ставку 23 июля до 6,5%. Если она выйдет за пределы 6,5% (выше допандемийного уровня), это окажет негативное влияние на объем инвестиций в недвижимость в среднесрочном периоде, предупредили эксперты.

Совокупный объем инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 40% до 176 млрд рублей (годом ранее — 125 млрд). Относительно итогов первого полугодия 2019 года (94 млрд) рост оказался почти двукратным.

