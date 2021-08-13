Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который будет ограничивать экономически необоснованный рост цен на проживание в отелях и гостиницах во время проведения крупных международных мероприятий, пишет «Российская газета» . Предпосылкой для такого решения стали многочисленные жалобы и обращения от граждан и бизнеса, которые ежегодно поступают в антимонопольный орган.

Вопрос о ценах на гостиничные услуги в России поднимается во время каждого крупного международного события. Наиболее показательным примером является Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Обычные туристы, решившие отправиться в город на Неве в это же время, не могут заселиться в отель — цены завышены более чем на 100%.

Так, во время ПМЭФ-2019 стоимость номеров «классический», «делюкс» и «улучшенный делюкс» (самые дешевые категории) в петербургском отеле «Астория» составила 372 тыс. рублей. При этом цены на аналогичные номера в декабре 2020 года (последний месяц года считается высоким сезоном из-за приближающихся новогодних праздников, но без крупных международных событий) начинались от 20,4—25,2 тыс. рублей и доходили максимум до 189—197 тыс. рублей. «Царский люкс», входящий в категорию элитных номеров, к ПМЭФ подорожал в семь раз — с 690 тыс. до 4,8 млн рублей.

На ПМЭФ-2021, который прошел в Санкт-Петербурге 3—5 июня, цифры оказались скромнее: номера «классический», «делюкс» и «улучшенный делюкс» обошлись постояльцам в 30 тыс. рублей (даже дешевле, чем на 1 мая), а «царский люкс» — в 525 тыс. рублей. Однако такая разница в ценах связана с тем, что экономический форум совпал по времени с датами чемпионата Европы по футболу, в рамках которого в соответствии с международным законодательством было введено регулирование цен на гостиничные услуги. И такое регулирование действовало за десять дней до проведения первого матча и десять дней после проведения последнего матча в Санкт-Петербурге. Это помогло снизить цены на гостиницы во время ПМЭФ.

В случае с особо значимыми международными мероприятиями ФАС предлагает действовать примерно по той же схеме. В пояснительной записке к проекту говорится, что «предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки». При расчете предельной цены будет учитываться «коэффициент дифференциации базовой среднегодовой цены». По задумке ФАС, он позволит перераспределить доход между разными категориями номеров.

Эксперты положительно отнеслись к идее, отмечая, что динамическое ценообразование на гостиничные услуги распространено по всему миру. По словам замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олега Москвитина, в таких случаях фиксация цен в гостиницах выступает одной из гарантий со стороны претендующего на проведение мероприятия (например, Олимпиады в Сочи) государства, добавив, что подобные точечные меры гораздо предпочтительнее предлагаемого в последние годы полного регулирования цен в гостиничном бизнесе.