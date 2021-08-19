Россияне в августе традиционно больше боятся за национальную валюту: к 1 сентября доллару они прогнозируют рост на 5 рублей, евро — более чем на 3 рубля, говорится в исследовании SuperJob.ru. Как отметили респонденты, в августе из года в год происходит ослабление рубля, а иногда и обвал типа дефолта. В среднем, согласно народному прогнозу, курс доллара к 1 сентября может составить 78,56 рубля, евро — 89,68 рубля.

За динамикой курса доллара США следят только 24% россиян, меньше было лишь в январе 2019 года (23%). Мужчины интересуются динамикой валют активнее женщин: за курсом доллара следят трое из десяти мужчин, за курсом евро — каждый четвертый, среди женщин — 18% и 12% соответственно.

Интерес к новостям с валютной биржи растет с увеличением уровня доходов опрошенных: стоимость американской валюты россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц интересует вдвое чаще, чем респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей (31% и 16% соответственно), стоимость евро — 26% и 11% соответственно.