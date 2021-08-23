Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5—1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, темп роста цен на жилье замедлится, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Темп роста цен на жилье замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в т. ч. из-за удорожания стройматериалов. Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5—1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ», — отмечают аналитики.

По прогнозу агентства, высокие темпы роста в первом полугодии 2021-го позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. Согласно прогнозу, объем выданных ипотечных кредитов может составить до 4,5 трлн рублей против 4,4 трлн в 2020-м.

«Сдерживать рынок будет реализовавшийся с опережением в 2020-м и первой половине 2021-го спрос, в т. ч. исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики», — поясняется в обзоре.

При этом повышение с 1 августа 2021-го коэффициентов риска по ипотечным ссудам с первоначальным взносом от 15% до 20% существенного влияния на динамику рынка не окажет, полагают аналитики.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Они допускают, что на фоне роста рыночных ставок и сокращения основной льготной ипотечной госпрограммы, которая обеспечивала львиную долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками. Также рынок поддержит увеличение выдач по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен.

«Поддержать спрос во втором полугодии 2021-го сможет программа семейной ипотеки со ставкой не выше 6%, которая с 1 июля распространена на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018-го (ранее программа действовала только для семей, в которых в этот период родился второй или последующий ребенок или в которых есть ребенок с ограниченными возможностями)», — отмечают аналитики.

В рамках семейной ипотеки лимиты на стоимость квартиры сохранены на прежнем уровне (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн).

