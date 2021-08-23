Совет директоров Тинькофф Банка принял решение о создании банком дочерней кредитной организации на территории Республики Филиппины. Об этом сообщается на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

Совет директоров Тинькофф Банка единогласно уполномочил председателя совета Георгия Чесакова представлять интересы «Тинькофф» при подаче ходатайства в Центральный банк Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка путем создания дочерней кредитной организации на территории Филиппин, а также в различных государственных, регулирующих и контролирующих органах республики.

Кроме того, совет директоров одобрил размер акционерного капитала создаваемого кредитного учреждения. Одобренный акционерный капитал дочерней организации на территории Республики Филиппины составит 2 млрд филиппинских песо и будет состоять из 20 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию. Обыкновенные акции являются голосующими.

Первоначальный полностью оплаченный банком акционерный капитал составит 1 млрд филиппинских песо на момент регистрации дочернего общества и будет состоять из 10 млн акций.