В отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело, пишет «Коммерсант» . В Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте братьев Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ.

По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам братья Ананьевы за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены. Как рассказывают источники, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017-го. Пока в деле фигурируют только Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно.

Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр».

Схема хищений была весьма незамысловатой. От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Суммы кредитов варьировались. Так, по данным следствия, Сommunication Technology Sweden AB получила таким образом 31 июля 2014 года кредит в размере 54 млн долларов под 7,5% годовых. В тот же день вся сумма уже была перечислена на счет компании, а заем выдавался до 30 января 2017 года. Таким же образом 24 декабря 2015 года банк открыл Satiniana Development Ltd кредитную линию в размере 6 млн долларов до июля 2017 года под 4,5% годовых.

Аtna Capital Management Ltd стала первой из четырех компаний, которая получила рублевые кредитные линии — сначала на 1,5 млрд рублей, затем на 2,1 млрд рублей и т. д. Следствие отметило, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянными. В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано около 7 млрд рублей.

Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались. В итоге, считает следствие, создавалась видимость обычных деловых отношений между банком и заемщиками. В порядке обслуживания кредитов выплачивались различные суммы: в деле фигурируют и 1,5 млн рублей, и около 50 млн рублей. Однако с 14 ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться.