В абсолютном выражении число трудящихся в неформальном секторе в РФ снизилось за год почти на 700 тыс. – до 14,1 млн человек, доля занятых в неформальном секторе экономики сократилась в 2020 году на 0,6 п. п. – до 20% от общей численности занятых старше 15 лет; в прошлом году в неформальном секторе трудилось 21,6% всех занятых мужчин и 18,3% всех занятых женщин; только в неформальном секторе работали в прошлом году 13,2 млн человек, чуть меньше 1 млн человек совмещали работу в неформальном и формальном секторах, пишут «Ведомости» , ссылаясь на данные Росстата.

Наибольшая доля неформально занятых в 2020 году зафиксирована в Ингушетии (51,6% от общей численности занятого населения), Чечне (51,1%), Дагестане (49,5%), Кабардино-Балкарии (44,9%); наименьшая доля занятых зафиксирована в Москве (4%), Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах (4,7% и 6,1% соответственно).

Как прокомментировал статистику представитель Минтруда, компании, которые работают с образованием юрлица, более финансово устойчивы; пандемия и те меры поддержки, которые оказывались государством, усилили значимость легализации статуса работника, на фоне снижения неформальной занятости в прошлом году наблюдался рост числа самозанятых – в том числе благодаря развитию платформенной занятости.

По мнению экспертов, экономический кризис, вызванный COVID-19, способствовал структурному изменению рынка труда и сокращению уровня неформальной занятости в отличие от предыдущих кризисов, которые провоцировали беспрецедентный рост теневой занятости; на сокращение неформального сектора могло повлиять снижение спроса на услуги ряда специалистов, например репетиторов и сиделок, также некоторые работники, которые раньше сотрудничали с предприятиями в качестве самозанятых, могли перейти в штат предприятий из-за социальных трансфертов, которые выделялись МСП в прошлом году; у сотрудников не было необходимости искать дополнительный доход в неформальном секторе в том числе из-за программ поддержки сектора МСП.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, неформальная занятость во многом зависит от уровня регионального развития и числа самозанятых; показатель коррелирует также с уровнем благосостояния населения – рост уровня бедности в субъектах с невысокими доходами населения приводит к росту неформальной занятости; снижение располагаемых доходов на 1 п. п. способно увеличить долю неформально занятых на 7,1 п. п., неформальный сектор – это всегда дополнительная нагрузка на бюджет, снижение прозрачности бизнеса и потеря инвестиционной привлекательности.