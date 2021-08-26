Получатели пенсий по инвалидности или потере кормильца будут в числе граждан, которым единовременно выплатят по 10 тыс. рублей. Как передает РБК, об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина на совещании партии «Единая Россия» (трансляция велась на сайте партии).
«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. И в том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов: детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — рассказала Баталина.
Разово выплатить в 2021 году по 10 тыс. рублей всем категориям пенсионеров (в том числе военным и работающим) предложил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что такая сумма необходима, так как тысячу рублей «подъедает инфляция». Глава государства отметил, что у пожилых другая «структура потребления», поэтому инфляция больше давит на них.
Путин подписал указы о соответствующих выплатах 24 августа. Единовременная выплата должна быть осуществлена в сентябре 2021 года; если этого не произошло, она может быть произведена позднее. Из суммы нельзя удержать средства на оплату каких-либо задолженностей или штрафов. В Минтруде уточнили, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счет, начислят единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей до 5 сентября, остальные начнут получать средства после 3 сентября.
Минтруд сообщал, что разовые выплаты по 10 тыс. рублей получат примерно 43 млн российских пенсионеров. Помимо пенсионеров Путин предложил разово выплатить по 15 тыс. рублей военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам военных училищ. По оценкам Минфина, в общей сложности на все выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета. Покрывать расходы власти собираются за счет доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось ранее.