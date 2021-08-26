Получатели пенсий по инвалидности или потере кормильца будут в числе граждан, которым единовременно выплатят по 10 тыс. рублей. Как передает РБК , об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина на совещании партии «Единая Россия» (трансляция велась на сайте партии).

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. И в том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов: детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — рассказала Баталина.

Разово выплатить в 2021 году по 10 тыс. рублей всем категориям пенсионеров (в том числе военным и работающим) предложил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что такая сумма необходима, так как тысячу рублей «подъедает инфляция». Глава государства отметил, что у пожилых другая «структура потребления», поэтому инфляция больше давит на них.

Путин подписал указы о соответствующих выплатах 24 августа. Единовременная выплата должна быть осуществлена в сентябре 2021 года; если этого не произошло, она может быть произведена позднее. Из суммы нельзя удержать средства на оплату каких-либо задолженностей или штрафов. В Минтруде уточнили, что пенсионерам, получающим пенсию на банковский счет, начислят единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей до 5 сентября, остальные начнут получать средства после 3 сентября.



Минтруд сообщал, что разовые выплаты по 10 тыс. рублей получат примерно 43 млн российских пенсионеров. Помимо пенсионеров Путин предложил разово выплатить по 15 тыс. рублей военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам военных училищ. По оценкам Минфина, в общей сложности на все выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета. Покрывать расходы власти собираются за счет доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось ранее.