В России впервые начал снижаться объем хищений денег банковских клиентов, пишут «Известия» , ссылаясь на кредитные организации. Как отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, за последний квартал количество хищений с банковских карт уменьшилось на 36%, показатель снижается четвертый месяц подряд. Он подчеркнул, что клиенты стали на треть чаще распознавать попытки выманить их деньги.

За последние три месяца количество хищений с карт снизилось на 12% относительно аналогичного периода 2020 года, а сумма предотвращенных краж в 2021-м увеличилась на 8%, заявили в СКБ-Банке. Сокращение количества мошеннических звонков в III квартале (год к году) зафиксировали и в Газпромбанке. Также за этот период там снизилось число хищений с карт. В Хоум Кредит Банке отметили серьезное снижение случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Там связывают такую тенденцию с тщательной настройкой системы фрод-мониторинга.

По оценкам Почта Банка, количество предотвращенных краж с начала 2021-го выросло на 20%. В Росбанке и УБРиР оценили, что этот показатель остается на стабильном уровне.

ВТБ составил портрет потенциальной жертвы мошенников ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. По данным банка, более склонны доверять схемам злоумышленников мужчины в возрасте 30 лет, проживающие в центральном регионе.

За I квартал 2021 года объем несанкционированных операций составил 2,87 млрд рублей — это на 57% больше, чем в 2020 году, по данным ЦБ. Самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март 2021 года похищено 1,1 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечается в материалах ЦБ. Рост связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения.

Свыше 90% мошеннических атак пришлось на сценарии с использованием социальной инженерии, рассказал Печатников. Он добавил, что серьезной проблемой становятся фишинговые схемы, активно продвигаемые в соцсетях: доля этого вида обмана в общем количестве атак выросла с 10% до 17%. Тренд снижения количества хищений с банковских карт можно объяснить повышением осведомленности клиентов о стандартных схемах, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Если раньше злоумышленникам было достаточно использовать довольно грубые схемы обмана, то теперь они становятся хитрее, отметил руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. Принципиально новых сценариев в последнее время практически не появлялось, отметил эксперт.