Количество хакерских атак на банкоматы в России в последние годы стабильно снижается, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Ранее Банк России сообщил, что объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, платежные терминалы и импринтеры (импринтер — механическое устройство, предназначенное для оформления слипа при совершении операции с платежной картой; слип — чек, оформляемый при платеже платежной картой, выдается с помощью платежного терминала или импринтера в отличие от кассовых чеков, выдаваемых кассовым аппаратом. — Прим. Банки.ру) в I квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Голованова, пик атак на банкоматы пришелся на 2015 год – «тогда был кошмар», а в прошлом году такие инциденты были на уровне нуля. Это связано в том числе с коронавирусом – мошенники тоже не могли выйти на улицу, пояснил эксперт.

«Зафиксированные ЦБ атаки в начале года — некий отскок после полного затишья. Но вообще количество атак на банкоматы в последние годы стабильно снижается», — рассказал Голованов.