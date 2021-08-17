Количество хакерских атак на банкоматы в России в последние годы стабильно снижается, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Ранее Банк России сообщил, что объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, платежные терминалы и импринтеры (импринтер — механическое устройство, предназначенное для оформления слипа при совершении операции с платежной картой; слип — чек, оформляемый при платеже платежной картой, выдается с помощью платежного терминала или импринтера в отличие от кассовых чеков, выдаваемых кассовым аппаратом. — Прим. Банки.ру) в I квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам Голованова, пик атак на банкоматы пришелся на 2015 год – «тогда был кошмар», а в прошлом году такие инциденты были на уровне нуля. Это связано в том числе с коронавирусом – мошенники тоже не могли выйти на улицу, пояснил эксперт.
«Зафиксированные ЦБ атаки в начале года — некий отскок после полного затишья. Но вообще количество атак на банкоматы в последние годы стабильно снижается», — рассказал Голованов.
Банк России в I квартале 2021 года инициировал блокировку более чем 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан. Такие данные приводятся в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за I квартал.