«ФК Открытие» через дочернюю факторинговую компанию профинансирует Объединенную вагонную компанию (ОВК) на десятки миллиардов рублей, пишет «Коммерсант» . Для рынка это значительная сумма в расчете на одного клиента, причем финансируются авансовые платежи, что является нестандартной практикой.

ОВК является проблемной компанией, и получить финансирование со стороны банков для нее довольно сложно. Вместе с тем финансирование через факторинговую компанию снижает нагрузку на банк.

По данным отчетности по МСФО за полугодие, в 2021 году ОВК заключила крупные договоры факторинга с «Открытием Факторинг» (дочерняя компания банка «ФК Открытие»). В июне лимит на ОВК составлял 7 млрд рублей, в августе он был увеличен еще на 7 млрд рублей. В ней отмечается, что факторинг используется ОВК «преимущественно под будущие авансовые платежи». В первом полугодии общий объем финансирования в рамках договоров составил 9,4 млрд рублей. В июле дополнительные транши составили 3,3 млрд рублей, а в августе — 600 млн рублей.

Мажоритарными акционерами ОВК являются Банк непрофильных активов «Траст» (27,8%) и принадлежащий «ФК Открытию» НПФ «Открытие» (24,3%). Оба банка принадлежат ЦБ. На середину года кредиты и займы ОВК составляли 39,7 млрд рублей. При этом по части из них были нарушены ковенанты. В первом полугодии ОВК получила операционный убыток в размере 600 млн рублей.

В отчетности вагоностроителя отмечается, что «основным риском, связанным с непрерывным продолжением деятельности, является управление дефицитом оборотного капитала… и обслуживание текущей долговой нагрузки». Для покрытия дефицита ликвидности ОВК и были заключены факторинговые договоры. Представитель ОВК пояснил, что выбор факторинга обусловлен тем, что данный инструмент лучше решает задачи компании, связанные с пополнением оборотного капитала в привязке к конкретным контрактам на поставку продукции. «Открытие Факторинг» предоставил финансирование в рамках лимита риска заказчиков ОВК (дебиторов), сообщил гендиректор компании Александр Пестов. Соответственно, и резервы созданы с учетом кредитных рейтингов заказчиков ОВК — крупнейших компаний отраслей, подчеркнул он.

Рынок финансирования кредиторской задолженности с применением факторинга развивается с начала 2015 года. Изначально мотивация использования факторинга была именно в управлении оборотными средствами под высокой кредитной нагрузкой, указал исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. «Этот инструмент позволил сохранить бесперебойность операционной деятельности и взаиморасчетов с поставщиками в период, когда ключевая ставка ЦБ оказалась на уровне 17%. Им активно пользовались «Мечел», ММК, «Газпром нефть», «Роснефть», РЖД, промышленные активы «Ростеха» и многие сопоставимые по размерам компании», — перечислил эксперт.