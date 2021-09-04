Страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке — главный источник финансового стресса для россиян, показал опрос Райффайзенбанка.

Так, 81% респондентов назвали переживания из-за возможности пропустить сроки платежа по кредитам основным источником тревоги, которая связана финансами. В тройке антилидеров — потеря работы и источников дохода (68%) и столкновение с мошенничеством (67%).



Среди факторов, которые в меньшей степени беспокоят россиян в отношении финансовой стороны жизни — непредвиденные расходы, рост цен на продукты и недостаточная финансовая грамотность. Большинство опрошенных согласились с тем, что эти темы не становятся источником значительного стресса.

Опрос проводился среди полутора тысяч жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 60% — женщины, 40% — мужчины.