В июле 2021 года банки предоставили 151,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 433,1 млрд рублей. Это на 2,7% меньше по количеству и на 12,9% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в бюллетене Центробанка РФ «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .

В трех субъектах РФ в июле 2021 года рост объема выданной ипотеки по‑прежнему был намного более существенным по сравнению с аналогичным показателем 2020 года: в Чеченской Республике – в 3,8 раза, в Республике Ингушетия – в 2,7 раза, в Карачаево-Черкесской Республике – в 1,8 раза. Наибольший объем ипотечных кредитов традиционно был предоставлен в Москве (61,9 млрд рублей), Московской области (34,4 млрд) и Санкт-Петербурге (25,5 млрд).

В июле средний размер ипотеки в России уменьшился до 2,86 млн рублей – c 3,05 млн рублей в июне 2021 года. Лидирующие позиции по среднему размеру ипотечных кредитов занимали Москва (6,52 млн рублей), Московская область (4,22 млн) и Санкт-Петербург (4,21 млн). Наименьший средний размер кредитов на приобретение жилья зафиксирован в Республике Ингушетия и Чеченской Республике – 860 тыс. рублей и 1,01 млн рублей соответственно.

В рассматриваемый период банки предоставили 28,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 109,2 млрд рублей. Наибольший объем кредитов по ДДУ был предоставлен в Москве (21,7 млрд рублей), Московской области (9,5 млрд) и Санкт-Петербурге (8,4 млрд). Наименьший – в Республике Ингушетия (15 млн).

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в июле 2021 года повысилась до 7,67% против 7,07% в июне 2021 года. В июле 2020 года она составляла 7,38%. Минимальная средневзвешенная ставка по ипотеке наблюдалась в Сахалинской области (6,02%), максимальная – в Республике Ингушетия (8,86%).

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам по ДДУ, предоставленным в рублях, возросла с 5,48% в июне 2021 года до 6,23% в июле 2021-го. В июле 2020 года она составляла 5,93%.

Задолженность по ипотеке с учетом приобретенных прав требования на 1 августа 2021 года составила 11 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,9%. По сравнению с аналогичной датой годом ранее рост составил 28,5%. Максимальный годовой темп прироста задолженности по ипотеке отмечался в Севастополе (83,7%) и Республике Крым (77,1%), минимальный – в Ямало-Ненецком автономном округе (13,1%).

Доля ипотеки в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, в июле 2021 года снизилась до 25,1%; годом ранее этот показатель был равен 28,4%.

Во II квартале 2021 года были досрочно погашены ипотечные кредиты на сумму 567,3 млрд рублей, в том числе права требования по ипотечному жилищному кредитованию на 13,6 млрд рублей. Суммарно это превышает соответствующие показатели II квартала 2020 года на 52%.