СберБанк обнаружил новую схему мошенничества: якобы от имени портала госуслуг россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину, однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уйдут мошенникам, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени «Госуслуг», что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», — сказал он.

При этом для этого уже сразу в письме предлагается пройти по ссылке на сайт-двойник госуслуг. Там человека просят заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику, а потом оплатить пошлину, которая, как правило, не превышает пары тысяч рублей. Однако и данные, и деньги окажутся у мошенников.

«Но эта потеря еще не самая страшная: жертва может предоставить злоумышленникам доступ к своему личному кабинету на реальных «Госуслугах». Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозаем», — предупреждает он.

Кузнецов посоветовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес в браузере, а если пришло подобное письмо, то лучше просто позвоните в свою поликлинику.

«Помните, что прикрепление к государственной поликлинике всегда бесплатное, за него не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщите техподдержке портала о мошенниках. А чтобы защитить себя от возможной кражи пароля, настройте в личном кабинете на «Госуслугах» вход с подтверждением по СМС: не только по паролю, но и по одноразовому СМС-коду», — рекомендует замглавы СберБанка.