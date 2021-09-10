Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности Зираат Банка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBBB», говорится в сообщении агентства.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. В агентстве уточнили, что по ранее применяемой методологии действовал рейтинг «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом. Пересмотр уровня рейтинга связан с изменением методологических подходов «Эксперт РА» в части применения внешнего фактора поддержки со стороны собственников.

В комментарии агентства говорится, что рейтинг Зираат Банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, консервативной оценкой рыночных позиций, удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

Консервативная оценка рыночных позиций Зираат Банка отражает невысокие конкурентные позиции на российском банковском рынке. Банк имеет ограниченную клиентскую базу в сегменте кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представленную преимущественно дочерними структурами крупных турецких компаний, осуществляющих деятельность в РФ. В то же время принадлежность банка к крупнейшей по размеру активов и контролируемой государством банковской группе Турции обеспечивает ему хорошие переговорные позиции в этом бизнес-сегменте.

Позиция по капиталу оценена как приемлемая при адекватной способности к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень нормативов достаточности собственных средств, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков. Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как высокая, что обусловлено специализацией банка на кредитовании крупных строительных и торговых компаний.

Также эксперты отметили удовлетворительное качество активов. В структуре активов банка преобладает ссудный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей (71% валовых активов на 1 июля 2021 года), на кредиты физлиц приходится всего 1% активов. Качество корпоративного портфеля оценивается как адекватное. На 1 июля 2021 года банк не использовал регулятивные послабления, направленные на поддержку банковской отрасли в связи с пандемией, кредиты, реструктурированные без снижения категории качества на указанную дату отсутствовали.

Ликвидная позиция банка оценена как адекватная. Основой фондирования в значительной мере выступает собственный капитал, что обусловлено спецификой бизнеса кредиторов и сезонностью денежных потоков вследствие специализации на строительных работах. Агентство отмечает, что объем привлеченных средств с начала 2021 года сократился на 34%, что обусловлено сокращением объемов операций крупнейшего клиента. Это в свою очередь привело к снижению концентрации ресурсной базы на кредиторах.

«Эксперт РА» поставило удовлетворительную оценку корпоративному управлению, по мнению аналитиков, его качество соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.

Агентство установило «стабильный» прогноз по рейтингу Зираат Банка, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.