Первый робот от резидента «Сколково», который может зарегистрировать банковскую карту и открыть счет, приступил к работе в одном из отделений банка в аэропорту Симферополя в Крыму. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Российская компания «Промобот» и Российский национальный коммерческий банк создали робота для регистрации банковских карт. Теперь гости и жители Республики Крым смогут быстро и безопасно получить банковскую карту или открыть счет в местном отделении банка», — сказал собеседник агентства.

Андроидов уже можно увидеть в отделениях различных банков, но, по словам разработчиков, это первый робот, который может не только проконсультировать, но и оказывает банковские услуги. Так, с его помощью можно сфотографироваться или распечатать фотографию, открыть счет или зарегистрировать карту.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Их можно встретить в СберБанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.