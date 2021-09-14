



📰 По оценкам аналитиков ING, основанных на данных Национального расчетного депозитария, за минувшую неделю иностранные инвесторы уменьшили вложения на рынке ОФЗ до 200 млн долларов (около 14,7 млрд рублей при среднем курсе 73,2 рубля за доллар), пишет «Коммерсант» . Это более чем вдвое меньше привлечений неделей ранее и минимальный показатель с начала июля. Вместе с тем с середины лета нерезиденты активно наращивали вложения в ОФЗ — почти 360 млрд рублей. Определенное влияние на поведение инвесторов могло оказать заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке в минувшую пятницу. Но фоне ускорившейся инфляции ожидалось, что регулятор поднимет ставку на 0,5 процентного пункта. Однако ЦБ повысил ее лишь на 25 базисных пунктов, до 6,75%. Впрочем, Банк России не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь эксперты ожидают, что в октябре ставка будет повышена еще раз, и не факт, что не будет продолжения.

📰 По итогам II квартала чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением валютной переоценки и движения рыночных котировок составил 439 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ, уточняя, что это на 5% ниже вложений кварталом ранее. Сильнее привлечения падали в I квартале 2020 года — на 14% на фоне стремительного распространения коронавируса и введения локдаунов. Так, количество частных клиентов на брокерском обслуживании выросло за квартал на 17%, до 14,8 млн лиц. Это самый слабый квартальный прирост за последние два года. Доля пустых счетов выросла с 60% до 62%, на 19% счетов объем активов не превышал 10 тыс. рублей, 1% клиентов владеет 75% активов. Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей. Однако поведение частных инвесторов отличается высокой степенью спекулятивности, и их предпочтения могут быстро поменяться, полагают эксперты. Хотя общий интерес к коллективным инвестициям, по их мнению, продолжит расти.

📰 Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки, пишет «Коммерсант» . Это связано с тем, что Минфин в пакете документов в рамках планирования бюджета на 2022 год обозначил предложения по росту НДПИ для металлургических компаний. Согласно проекту «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», в мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3–5% от их выручки, тогда как в России не превышает 1–2%. По мнению аналитиков, при таком варианте налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд рублей в год. Министерство объясняет необходимость роста НДПИ тем, что компании в последние годы слишком много зарабатывают и слишком мало инвестируют. Сейчас твердые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются в РФ по фиксированной ставке НДПИ. В 2020 году она была повышена в три с половиной раза, бюджет получил дополнительно 56 млрд рублей в год.



📰 Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков предлагает увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование и их производство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Зубкова президенту Владимиру Путину. В частности, он предлагает удвоить до 1,4 млрд рублей в год субсидию на перевод транспорта на газобаллонное оборудование, а также уравнять субсидии для компримированного и сжиженного природного газа: сейчас на автобус большого класса на КПГ она составляет 1,19 млн рублей, на СПГ — 3,4 млн «при сопоставимой стоимости, что уменьшает количество потенциальных покупателей транспорта на КПГ и снижает заинтересованность в производстве». Кроме того, Зубков жалуется на затруднение перевода техники на газ из-за нового ГОСТа. Глава государства «согласился» с предложениями, в Минэнерго их также поддержали. В «Газпроме» отметили, что «реализация предложений позволит значительно снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг».



📰 Бурный рост продаж скоропортящихся продуктов в онлайне и интерес фермеров к интернет-торговле продолжают привлекать инвесторов в этот сегмент, пишет «Коммерсант» . Так, продажи в Интернете свежих овощей, фруктов, мяса, морепродуктов и молочных продуктов каждый месяц растут в среднем на 120% год к году, подсчитали в NielsenIQ. Причем интерес к такой продукции растет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, добавили в «Яндекс.Еде». По мнению экспертов, рост популярности фермерских продуктов соотносится с меняющимися паттернами потребителей, которые все охотнее готовят дома и больше интересуются здоровым питанием. В то же время, отмечают они, зачастую фермерам, учитывая существенные объемы заказов через маркетплейсы, сложно обеспечить стабильные поставки.

📰 Антон Аликов запустил фонд Arctic Ventures II с целевым объемом 150 млн долларов, пишут «Ведомости» , уточняя, что он собирается в форме синдиката, т. е. каждое вложение будет оформляться на отдельное юрлицо. Управлять инвестициями будет компания Arctic Capital, зарегистрированная в Делавэре в США. По словам Аликова, фонд уже провел первые сделки, всего планируется проинвестировать примерно 15–20 компаний, при этом три компании уже куплены полностью, две – в стадии оплаты сделки. Пять инвестиций в новом фонде уже было сделано с общим объемом 35 млн долларов, отметил он, добавив, что среди объектов инвестиций две компании в сфере онлайн-образования, одна – разработчик видеоигр из США. Ранее, в январе 2020 года Аликов основал фонд Arctic Ventures, в него, по словам Аликова, он привлек около 50 млн долларов, которые были вложены в акции десяти компаний, в том числе SpaceX, Coursera, Duolingo, Klarna, Udemy.