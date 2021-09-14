Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за август 2021 года вырос на 8,8% по сравнению со средним уровнем II квартала 2021 года, следует из «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» , который опубликовал Центробанк.

В ЦБ отмечают, что данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономики в середине III квартала 2021 года. А основными драйверами роста остаются отрасли, ориентированные на экспорт и производство сырья и материалов. Кроме того, после июльской паузы наметились признаки оживления динамики потоков в потребительских отраслях.

«На фоне сохраняющегося уверенного роста платежей в отраслях внешнего и промежуточного спроса после июльской паузы вновь наметились признаки оживления динамики финансовых потоков в отраслях потребительского спроса. Финансовые потоки в отраслях инвестиционного спроса остаются близки к уровню II квартала. Вероятно, их сдерживает неопределенность вокруг эпидемической ситуации в мире, сохраняющиеся перебои с поставками комплектующих и происходящие структурные изменения спроса», — говорится в комментарии.

Согласно данным мониторинга, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за август 2021 года вырос на 8,8% по сравнению со средним уровнем II квартала. Без учета добычи нефтепродуктов и государственного управления объем платежей увеличился на 6,4%.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в августе сохранился уверенный рост входящих платежей по сравнению с уровнем II квартала (плюс 15,4%). Как и месяцем ранее, основным драйвером стала добыча сырой нефти и газа на фоне постепенного увеличения добычи и роста цен.

В отраслях инвестиционного спроса объем платежей остается близок к уровню предыдущего квартала. «Их рост могут сдерживать неопределенность вокруг эпидемической ситуации в мире и проблемы с поставками комплектующих», — полагают аналитики ЦБ.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в августе возобновился рост финансовых поступлений. «Этому способствовало увеличение входящих платежей в розничной торговле и деятельности в сфере операций с недвижимым имуществом. Продолжился активный рост финансовых потоков в сфере туризма по мере увеличения объемов выездного туризма. Улучшение динамики наблюдалось в услугах по предоставлению мест для временного проживания и питания, хотя объем платежей остался ниже уровня II квартала 2021 года», — отмечают аналитики.