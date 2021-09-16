Предоставление операторами сведений о корпоративных абонентах соответствует требованиям соблюдения тайны связи, пишут «Известия» , ссылаясь на Роскомнадзор. Речь идет об информации о зарегистрированных на юрлица и ИП сим-картах, которую необходимо передавать регулятору согласно принятым в декабре 2020 года поправкам (ФЗ-533) в закон «О связи». Данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки, храниться отдельно и удаляться после окончания проверки, для передачи данных будет организован защищенный канал связи, отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно закону, Роскомнадзор обязан осуществлять мониторинг достоверности данных о корпоративных абонентах, внесенных операторами, а в случае выявления нарушений — требовать от операторов блокировать такие номера, напомнили в ЦБ. Также законом предусмотрено, что организационные и технические меры, необходимые для реализации ведомством своих полномочий, осуществляет радиочастотная служба.

В Госдуме одобрили идею разрешить Роскомнадзору получать данные абонентов Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О связи», касающиеся отечественных социально значимых сайтов. Но ко второму чтению законопроект существенно изменился и в нем неожиданно появились нормы, которые еще в марте предлагал Роскомнадзор для борьбы с серыми сим-картами (хотя тогда эти инициативы поддержки не получили).

В МТС опасаются, что при исполнении новых требований могут возникнуть правовые риски, связанные в том числе с утечкой данных. Назрел вопрос четкого разграничения на уровне нормативно-правовых актов понятия тайны связи и другой информации об абонентах, добавили в «ВымпелКоме». В Роскомнадзоре отметили, что состав данных, запрашиваемых у операторов связи, минимален, не включает в себя сведения о содержании сообщений и разговоров абонентов и необходим для анализа достоверности сведений, внесенных в базу абонентов оператором. Их проверка позволит выявлять сим-карты, оформленные на подставных лиц, пояснили в ведомстве. Информация об идентификаторе пользователя в сети мобильной связи (IMSI) и сведения о соединениях абонентов обеспечат построение риск-ориентированных моделей для выявления случаев нарушения операторами связи закона, пояснили в Роскомнадзоре.

Согласно закону «О связи», мобильный оператор обязан самостоятельно осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте при заключении договора, напомнили в Роскомнадзоре. Кроме того, сим-карты, оформленные на юрлица и ИП, также должны содержать достоверные сведения конечных пользователей услуг связи, добавили в ведомстве.

В России за четыре года изъяли 300 тыс. «серых» сим-карт В России с 2017 года изъяли около 300 тыс. «серых» сим-карт, примерно 12,3 тыс. из них изъяли в 2021 году, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Мобильные операторы часто пренебрегают проверкой достоверности сведений об абоненте при заключении договора, из-за чего сим-картой с неустановленным владельцем могут воспользоваться злоумышленники, отметили в регуляторе.

Чтобы «обелить» рынок продажи дилерами операторов незарегистрированных сим-карт, необходимых для оказания услуг мобильной связи, был принят ФЗ № 533, который позволяет ограничить возможность получения услуг пользователям с неподтвержденными данными, пояснили в Роскомнадзоре. Содействие операторов связи может значительно снизить количество совершаемых мошеннических звонков с использованием незаконно обслуживаемых операторами не зарегистрированных должным образом сим-карт, считают в ведомстве.