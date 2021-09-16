Повышение зарплаты в текущем году получили 24% работающих жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру.

Из тех, кто уже получил повышение зарплаты в этом году, 34% опрошенных отметили, что работают в сфере производства и промышленности. 24% участников исследования указали работу в сфере транспорта и логистики, а 12% — в сфере строительства. Еще 8% опрошенных, чья зарплата выросла, работают в сфере IT и телекома, а 6% — в отрасли ресторанов и кафе. Как отметили в Работа.ру, повышение в первую очередь получили сотрудники тех сфер, которые больше всего пострадали от оттока мигрантов из-за коронавирусных ограничений — производство, строительство и транспорт.

41% опрошенных отметили, что повышение их зарплаты было незначительным — до 10%. При этом 35% респондентов указали повышение зарплаты на 10—30%. Прибавку в 30—50% получили 16% участников исследования, а 8% опрошенных отметили повышение более чем на 50%.

Из тех, кто пока не получил прибавку к зарплате в этом году, только 38% респондентов рассчитывают на повышение в следующие месяцы до декабря.

В опросе, который проходил в сентябре 2021 года, приняли участие более 6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.