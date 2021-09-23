Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

«Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в банковском секторе, мы отмечаем отложенный стресс по корпоративным кредитам, в первую очередь в сегменте крупных заемщиков, подверженных влиянию макроэкономической нестабильности, задолженность которых была реструктурирована в период пандемии», — сказал он в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

При этом, по его оценкам, крупнейшие банки имеют достаточный запас по капитализации для абсорбирования ожидаемых потерь с учетом их распределения во времени. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заемщикам ссуды на сумму более 6,1 трлн рублей.

Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые были драйверами роста кредитования в течение нескольких лет. Банк России в текущем году уже дважды принимал решения об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов и один раз — по ипотеке.

«Торможение этих сегментов замедлит рост базы процентных доходов, что вкупе с увеличением процентных расходов на фоне поступательного повышения ключевой ставки может привести к снижению чистой процентной маржи и финансового результата многих банков, зависимых от розничных направлений бизнеса», — пояснил Сараев.

Наконец, есть риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет неизбежно расти по мере закрытия кредитов, выданных в текущем году, и охлаждения рынка. «Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией», — сказал он.

Тем не менее текущий уровень устойчивости банковского сектора к экономической нестабильности является адекватным, и предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет. «Это связано как с длительным вычищением сектора от слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. Большинство крупных банков сформировали достаточный буфер капитала для абсорбирования потенциального ухудшения качества кредитов», — заключил Сараев.

Также он назвал основные причины, по которым российские банки лишаются лицензий.

«За последние завершившиеся четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организация, в том числе 31 — по регуляторным основаниям, 12 — в результате добровольной сдачи лицензии, восемь — в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам», — рассказал он.

При этом среди регуляторных оснований чаще всего банки теряют лицензии из-за сокращения капитала до уровня ниже требуемого. В то же время в этом году заметно выросло число отозванных лицензий в связи с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций электронной коммерции, в том числе нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, добавил эксперт.

Помимо принудительного отзыва лицензий, сокращение количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований к уровню цифровизации банковских услуг. Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках слияния и поглощения, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы.



«Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиванию клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии», — добавил Сараев.