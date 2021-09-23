Эксперты компании StormWall в августе 2021 года зафиксировали увеличение на 62% числа DDoS-атак на онлайн-магазины по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При помощи кибератак онлайн-ретейлеры пытаются навредить своим конкурентам и вывести из строя их сайты, отметили эксперты.

В компании уточнили, что 41% атак было направлено на интернет-магазины по продаже одежды и обуви, 35% — на интернет-магазины техники, 5% — на онлайн-магазины канцелярских товаров, 11% — на магазины спортивных товаров, 4% — мебели, 3% — товаров для дома и 1% — на другие.

Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские банки Пик нападений пришелся на 11 сентября, когда была организована целая серия DDoS-атак на ведущие банки и платежные системы.

Специалисты установили, что средняя мощность атаки составляла от 50 до 200 тыс. HTTP-запросов в секунду, а максимальная зафиксированная мощность — около 600 Гбит/с. Большинство DDoS-атак на e-commerce в августе 2021 года осуществлялось по протоколу HTTP (93%), часть атак проводилась по протоколу TCP (5%), а также по протоколу UDP (2%), добавили в StormWall.

По словам CEO и сооснователя компании StormWall Рамиля Хантимирова, в период подготовки к школе конкуренция на рынке e-commerce значительно обостряется, и любой онлайн-ретейлер должны быть готов к возможной DDoS-атаке, организованной конкурентами. Рекомендуется периодически проводить стресс-тестирование собственных ресурсов для проверки того, что защита действительно работает эффективно, отметил эксперт.