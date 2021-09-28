Ясность коммуникаций центральных банков и эффекты макропруденциальных мер — эти вопросы оказались в числе тем, освещаемых в новом номере научного журнала Банка России «Деньги и кредит». Авторами соответствующих материалов выступили аналитики ЦБ, следует из анонса на сайте регулятора.

В ЦБ констатируют, что ясность коммуникации регуляторов — ключевой фактор эффективности таргетирования инфляции: понимание рождает доверие, которое помогает управлять инфляционными ожиданиями. При этом оценки доступности коммуникации центральных банков, выполненные зарубежными исследователями, показывают, что их тексты относительно сложны. В отношении материалов российского регулятора — пресс-релизов, заявлений, докладов, в которых Банк России объясняет свою денежно-кредитную политику, — такая оценка проведена впервые . Для этого использована нейронная сеть, обученная на массиве различных текстов (от художественной литературы до федеральных законов), классифицированных по уровням сложности.

«Анализ показывает, что за период с 2013 по 2021 год тексты Банка России стали понятнее широкой аудитории, однако во время кризиса 2014—2015 годов и в периоды волатильности на рынках сложность коммуникации вырастала до уровня, доступного только людям с экономическим образованием», — приходят к выводу авторы исследования.

Авторы еще одной работы заключают, что меры макропруденциального регулирования, к которым нередко прибегают центральные банки для ограничения высокорискованного кредитования, не всегда дают однозначный эффект. По итогам анализа эффективности решения Банка России ввести с октября 2019 года надбавки к коэффициентам риска, величина которых зависит от долговой нагрузки заемщика, сделан вывод, что после введения надбавок некоторые банки с большим объемом высокорискованных кредитов даже нарастили их долю в портфеле, поэтому более действенным был бы прямой запрет кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

Тем временем в обзоре прошедшего в июне 2021 года международного научного семинара Банка России и Российской экономической школы, посвященного оценке эффектов макропруденциальной политики, отмечается, что меры по ограничению высокорискованного кредитования могут привести не к сокращению общего объема риска у банков, а лишь к изменению структуры кредитного портфеля. Например, в Ирландии банки, которые были вынуждены сократить выдачу высокорискованных ипотечных кредитов, стали наращивать высокорискованное корпоративное кредитование.



Со всеми материалами выпуска журнала «Деньги и кредит» № 3 за 2021 год можно ознакомиться на сайте издания .