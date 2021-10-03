«Сбер» представил цифровой сервис «Кооператив онлайн», подготовленный в партнерстве с Центросоюзом РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Для пользователей сервиса предусмотрен специальный набор тарифов и выгодных предложений («Плати QR», самоинкассация, цифровые бизнес-карты, зарплатный проект, снятия и переводы на физлиц по бизнес-картам, переводы с расчетного счета юридического лица на карты физических лиц и др.).

«Сервис помогает решить основные вопросы, с которыми сталкиваются кооперативы в своей деятельности, в онлайн-режиме, среди которых: регистрация кооперативов, прием пайщиков и оплата взносов, ведение защищенного цифрового реестра пайщиков, проведение голосования органов управления кооперативом и многое другое», — говорится в релизе.

Отмечается, что сервис уникален и не имеет аналогов на российском рынке.

Банк также предлагает другие сервисы для малого бизнеса и других сегментов, в том числе сервисы из маркетплейса интернет-банкинга «СберБизнес» («СберРейтинг», бухгалтерия, «Юрист для бизнеса», «СберЗдоровье» и др.); бесплатный сервис «Свое дело» для самозанятых; инновационный фискальный регистратор «Эвотор Power»; лизинговые программы; сервис по отправке посылок и грузов от СберЛогистики; корпоративный мессенджер Dialog Enterprise и др.