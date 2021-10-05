Джефф Безос назван богатейшим американцем в четвертый раз подряд по версии журнала Forbes . Состояние основателя Amazon на момент составления рейтинга (3 сентября 2021 года) издание оценило в 201 млрд долларов.

На втором месте списка оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием 190,5 млрд долларов – также по данным на 3 сентября 2021 года. С тех пор, по данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Маск поднялся на первую строчку. Он стал вторым в США и третьим в мире человеком, чье состояние превысило 200 млрд долларов.

Третье место в списке занял глава Facebook Марк Цукерберг, чье состояние на 3 сентября было оценено в 134,5 млрд долларов.

На четвертой строчке с состоянием 134 млрд долларов оказался Билл Гейтс. Сооснователь Microsoft не занял первое или второе место рейтинга впервые с 1991 года, отмечает Forbes USA. Издание указывает, что отчасти это связано с разводом миллиардера, который передал бывшей жене акции стоимостью в миллиарды долларов. В итоге Мелинда Френч Гейтс впервые вошла в рейтинг богатейших миллиардеров США. Она заняла в нем 158-е место с состоянием 6,3 млрд долларов.

Среди участников рейтинга американский Forbes относит 282 человека к тем, кто заработал свои капиталы самостоятельно. Еще 61 участник унаследовал свое состояние, а 57 человек получили наследство и сыграли активную роль в его приумножении.

Общее состояние всех участников рейтинга по сравнению с прошлым годом выросло на 40% — с 3,2 трлн долларов до 4,5 трлн. Почти все миллиардеры оказались богаче, чем годом ранее.