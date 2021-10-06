Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития», — отметили в агентстве.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена средними масштабами бизнеса Росэксимбанка на российском банковском рынке и в то же время вхождением банка в группу «РЭЦ», оказывающую экспортерам поддержку финансового и нефинансового характера в целях совершенствования инфраструктуры экспортно ориентированного несырьевого сектора экономики. Для бизнеса банка характерна невысокая диверсификация по направлениям деятельности, что обусловлено высокой концентрацией кредитного портфеля на крупных корпоративных клиентах. Статус института развития предоставляет возможности по наращиванию клиентской базы и обеспечивает банку потенциал для укрепления конкурентных позиций, что положительно оценили аналитики «Эксперт РА».

По оценке агентства, нормативы достаточности капитала кредитного учреждения находятся на высоком уровне, который позволяет выдержать потенциальное обесценение до 13% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Концентрация крупных кредитных рисков оценивается как умеренно высокая (на 1 сентября 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 48%, максимальный кредитный риск на одного заемщика к нетто-активам достигал 3,5% в августе). Рентабельность бизнеса и операционная эффективность банка находятся на высоком уровне. Кроме того, чистая процентная маржа находится на адекватном для специфики банка уровне, полагают эксперты.

Качество активов Росэксимбанка аналитики оценили как удовлетворительное. На 1 сентября 2021 года наибольшая доля в активах банка приходилась на корпоративные кредиты (около 55%), которые характеризуются умеренно низким качеством. Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как приемлемый (на 1 сентября 2021 года покрытие ссудного портфеля юридических лиц и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 94%), при этом в банке распространена практика уменьшения величины сформированных резервов на качественное обеспечение.

Эксперты отметили приемлемую ликвидную позицию Росэксимбанка. «Для банка характерен комфортный запас ликвидности. Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства юридических лиц (56% пассивов на 1 сентября 2021 года), при этом ресурсная база характеризуется низким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам. Риски оттока средств крупнейшей группы кредиторов оцениваются как невысокие в связи с ее аффилированностью с банком», — говорится в комментарии «Эксперт РА».

В агентстве пришли к выводу, что уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности Росэксимбанка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что подтверждается достижением ключевых стратегических целей в 2019—2020 годах, а также текущим уровнем операционной эффективности.

«Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития до 2026 года, которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных сегментов бизнеса… По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе, — заключили аналитики «Эксперт РА».