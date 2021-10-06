Рост показателей доступности финансовых услуг в Крыму превышает их динамику в целом по стране. Об этом заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев заявил на региональной конференции , организованной Минфином и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ).

«Прежде всего, создана эффективная платежная инфраструктура, развиваются цифровые сервисы, дистанционное банковское обслуживание, полный спектр услуг по кредитованию, по банковским вкладам. Здесь, конечно, большая заслуга местных кредитных организаций и, прежде всего, РНКБ, который является системообразующим банком», — отметил Яковлев.

По словам начальника управления развития взаимоотношений с партнерами РНКБ Елены Невской, банку удалось предоставить населению весь спектр услуг.

«Мы уделяем большое внимание дистанционным каналам обслуживания. Клиентов очень много — более двух миллионов человек в Крыму и Севастополе. Поэтому обеспечить удобный, современный и, главное, понятный сервис – это наш ключевой вектор. Мы создали мобильное приложение, в котором можно оплатить все что угодно. И сейчас 94% всех платежей в РНКБ проходит через дистанционные каналы: через приложение, с использованием услуги «автоплатеж» и наших терминалов самообслуживания», – подчеркнула Невская.

В то же время заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что для «донастройки системы» Минфину необходимо наладить обратную связь с жителями полуострова по вопросам взаимодействия с финансовыми организациями.

«Для Минфина России важно обеспечение финансовыми сервисами граждан, которые живут в Крыму и Севастополе. В регионе нужно развивать «цифру», чтобы местные жители могли получать доступ к финансовым услугам, не выезжая за пределы полуострова», – приводит слова Моисеева пресс-служба Минфина.