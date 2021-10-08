«ВЭБ.РФ» после переезда в бизнес-центр на Воздвиженке решил избавиться от здания, построенного еще для советского Внешэкономбанка в конце 1980-х годов на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, пишет «Коммерсант» , уточняя, что пока удалось найти лишь одного интересанта на актив оценочной стоимостью 3,5 млрд рублей.

Объект в начале 1990-х годах был почти единственным в столице современным на тот момент банковским комплексом. Сейчас арендаторов в здании нет, а сотрудники «ВЭБ.РФ» завершают переезд в штаб-квартиру в бизнес-центре «Военторг» на Воздвиженке.

По словам главного исполнительного директора CBRE Владимира Пинаева, комплекс морально устарел и не подходит для нужд «ВЭБ.РФ». Учитывая, что на базе госкорпорации создается единый институт развития, эта структура заинтересована в консолидации всех сотрудников в одном районе Москвы, отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Продажа непрофильного актива поможет улучшить параметры бюджета госкорпорации, считает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов: «Владение активом или управление им в качестве арендодателя — это отдельный бизнес со своими сложностями, поэтому переход к работе на арендованных площадях отвечает задачам повышения эффективности».

Впрочем, участники рынка не исключают, что вырученные от продажи актива средства «ВЭБ.РФ» может направить на выкуп здания «Военторга», выставленного его владельцем — китайской Fosun — на продажу.

Проспект Академика Сахарова никогда не относился к деловому кластеру столицы, напомнил финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков. В этой локации наиболее эффективно жилье или апартаменты, считает директор департамента офисной недвижимости ILM Артем Неволько. По его словам, ГК «Основа», строящая по соседству жилой комплекс Red7, может заинтересоваться покупкой этой площадки. Президент ГК «Основы» Александр Ручьев подтвердил, что актив «ВЭБ.РФ» интересен в силу его локации и застройщик будет участвовать в торгах. Но, предупреждает Владимир Пинаев, в здании можно провести только редевелопмент, мэрия вряд ли согласует снос. Объект соответствует единому архитектурному ансамблю строений и представляет для города историческую ценность, указал эксперт.