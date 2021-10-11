Перерабатывать и трудиться по выходным ради повышения готовы 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 5 тыс. своих пользователей.

Как поясняется в материалах исследования, его целью было узнать, конкурируют ли жители России за продвижение по карьерной лестнице и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. Так, 16% участников опроса рассказали, что хотя бы раз конкурировали с коллегами за внимание своего начальника. 9% работников таким образом показывают, что достойны большего, а 7% считают конкуренцию дополнительной мотивацией работать лучше.

По информации 6% респондентов, начальник сам иногда подталкивает сотрудников к соперничеству. При этом 19% уверены, что в их коллективе нет места для конкуренции, а 58% заявили, что стараются качественно выполнять свои обязанности и не считают своих коллег соперниками.

Согласно данным 39% респондентов, их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Начальство 22% опрошенных использует премии и прибавки к зарплате в качестве мотивации. 12% опрошенных указали, что их поощряют словесно.

Подарки от работодателя в качестве поощрения получали 2% опрошенных, а 3% — дополнительные выходные. Основную часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.

«Работа.ру» задала вопросы и о нечестных методах конкурентной борьбы на работе, но 88% опрошенных отметили, что не прибегают к ним. 10% респондентов рассказали, что их самих подставляли ради повышения. Только 2% респондентов признались, что им приходилось «подсиживать» своих коллег.

Ради повышения или одобрения со стороны руководства большинство опрошенных (60%) не готовы к решительным действиям.

«Однако 28% участников исследования отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Еще 11% респондентов рассказали, что могли бы переехать в другой город, если пообещают повышение, — отмечается в исследовании. — 7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради продвижения по карьерной лестнице. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов — 1%».

На вопрос, как конкуренция отразилась на их работе, 63% опрошенных ответили, что никогда не конкурировали.

Еще 15% респондентов указали, что начальство заметило их успехи и повысило в должности, а 11% — что благодаря конкуренции им стало интереснее работать.



Для 5% такой опыт не увенчался успехом, их продуктивность упала; 4% опрошенных рассказали, что их уволили за конкуренцию с коллегами, а 1% респондентов сообщили, что работодатель уволил их соперника.